In beeld: zo vierden de Amerikanen 'Independence Day' in coronatijden

Het was een ongewone 4th of July dit jaar, met de coronacrisis die nog hardnekkig aanwezig is. De VS zijn het zwaarst getroffen land ter wereld. President Donald Trump verklaarde in zijn toespraak naar aanleiding van Independence Day nochtans dat zijn strategie werkt en het virus overwonnen is.

In beeld: zo vierde Amerika 'Independence Day' in coronatijden.