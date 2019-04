In beeld: winnaars van de World Press Photo 2019

World Press Photo of the Year 2019 (hoofdprijs): Yanela Sanchez uit Honduras huilt terwijl zij en haar moeder worden opgepakt door Amerikaanse grensbewakers.

Contemporary Issues - Stories: De Ierse Katie (11) wil priester worden, maar dat is onder de huidige regels van de Katholieke Kerk niet toegestaan.

Environment - Singles: Een Zimbabwaanse vrouw neemt deel aan een training om stropers tegen te gaan in het wildpark Phundundu.

Environment - Stories: Een koe ligt op de weg in Tsjaad tijdens een periode van hevige droogte.

General News - Singles: Een man probeert de pers tegen te houden voor het Saoedische consulaat in Istanboel, na de moord op journalist Jamal Khashoggi.

General News - Stories: Een 10-jarig meisje wordt opgemeten tijdens de hongersnood in Jemen.

Long Term Projects - Stories: Een jonge marinier danst met zijn vriendin in Hanover, Pennsylvania.

World Press Photo 2019 © World Press Photo / Bence Máté

Nature - Singles: Kikkers worden zonder hun poten teruggegooid in het water in Roemenië. De pootjes worden in de lente afgesneden om op te eten, soms terwijl de kikkers nog leven.