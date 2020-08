In beeld: vermiste matrozen dankzij SOS in het zand gevonden op piepklein eiland in Micronesië

Drie vermiste matrozen zijn teruggevonden op een klein eiland in het westen van de Stille Oceaan, nadat ze in het groot SOS in het zand hadden geschreven. Hun boodschap werd vanuit de lucht opgemerkt, zegt het Australische ministerie van Defensie in een mededeling. De mannen werden volgens mediaberichten zondag in goede gezondheid teruggevonden. Ze waren op dat moment al drie dagen vermist.

De foto's komen van het Australische ministerie van Defensie:

