In beeld: Venezolaanse nierdialysepatiënten hard getroffen door stroompannes

Een nierpatiënt wacht op dialyse in een ziekenhuis in de stad Maracaibo, in het westen van Venezuela.

In hoofdstad Caracas is de stroomvoorziening opnieuw genormaliseerd nadat twee meerdaagse stroompannes in maart het land verlamden. In andere delen van het land moeten inwoners het doen met slechts enkele uren elektriciteit per dag, het gevolg van een rantsoenering ingevoerd door president Nicolas Maduro.