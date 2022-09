In beeld: Elizabeth II, 70 jaar stabiliteit in een veranderende wereld

Koningin Elizabeth II kon terugkijken op een rijke geschiedenis. Deze fotospecial verscheen op Knack.be in juni van dit jaar, naar aanleiding van haar 70 jaar op de troon. De Queen overleed op 9 september op 96-jarige leeftijd.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wordt geboren op 21 april 1926 in Londen. Elizabeth is niet voorbestemd voor de troon. Bij haar geboorte is ze derde in rij, na haar oom Eduard VIII, de prins van Wales, en haar vader George VI. Er is geen reden aan te nemen dat Elizabeth ooit aanspraak zou kunnen maken op de troon omdat aangenomen wordt dat Eduard zal zorgen voor nakomelingen. Maar die laatste abdiceert om te kunnen huwen met Wallis Simpson. Op de foto: Elizabeth op 1 juni 1927.

Op 14-jarige leeftijd brengt Elizabeth haar eerste publieke toespraak in oktober 1940 aan de Britse jongens en meisjes die geëvacueerd worden in het buitenland. Haar zus Margaret zit aan haar zijde.

In 1947 trouwt ze met Philip Mountbatten, een Griekse prins die in datzelfde jaar de Britse nationaliteit verkrijgt. Zij zijn verre verwanten. Beiden zijn nakomelingen van koningin Victoria (hun betovergrootmoeder). Philip is een achterkleinzoon van de dochter van koningin Victoria, prinses Alice, en Elizabeth is een achterkleindochter van Alices broer, koning Eduard VII. Philip moest vooraleer hij Elisabeth kon huwen zijn aanspraak op de Griekse troon opgeven.

Elizabeth wordt koningin op 6 februari 1952 na de onverwachte dood van haar vader George VI. Ze is dan amper 26 jaar. Hier met haar vader in 1946.

De officiële troonsbestijging vindt plaats op 2 juni 1953 in Westminster Abbey.

De kroning van koningin Elisabeth II is een groot mediagebeuren en in vele landen de eerste rechtstreekse internationale uitzending.

Jozef Stalin is de leider van de Sovjet-Unie en Harry Truman de president van de Verenigde Staten wanneer Elizabeth koningin wordt. In Groot-Brittannië is Winston Churchill de premier. Hij is de eerste van 15 Britse regeringsleiders die Queen Elizabeth begroet.

Ex-premier Boris Johnson was nog niet eens geboren toen Elizabeth koningin werd.

Elizabeth II is koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Daarnaast is ze staatshoofd van twaalf zogenaamde “Commonwealth realms”, zoals Jamaica en Barbados. Ze is de vierde vorst van de Windsordynastie.

Elizabeth en Philip krijgen vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward.

De oudste zoon van Elizabeth, Charles (72), is al sinds zijn drie jaar kroonprins en zo de langstzittende troonsopvolger ooit.

Staatshoofden, ministers en wereldleiders komen en gaan. Hier met de Chinese leider Xi Jinping.

Van de 14 laatste Amerikaanse presidenten heeft de Queen er 13 ontmoet. Alleen Lyndon Johnson niet. Hier met president John F. Kennedy in 1961.

Met Donald en Melania Trump in 2019.

Op 9 september 2015 verbreekt Elizabeth II het record als langstzittende vorst van Engeland. Dat was in handen van haar betovergrootmoeder Victoria, die tussen 1837 en 1901 63 jaar, zeven maanden en twee dagen regeerde.

Na het overlijden van koning Bhumibol Adulyadej van Thailand in oktober 2016 wordt koningin Elizabeth II de langst regerende, actieve monarch ter wereld, met toen 65 jaar op de teller. In Europa regeerde alleen koning Lodewijk XIV van Frankrijk (72 jaar aan de macht tussen 1643 en 1715) ooit langer dan Elizabeth.

In de jaren negentig wordt de koningin geconfronteerd met een ernstige crisis na de echtscheidingen van drie van haar vier kinderen en het totale onbegrip bij het Britse volk voor haar gebrek aan reactie op de dood van prinses Diana in 1997. Ze slaagt er echter in om de gunst van het volk terug te winnen.

De laatste jaren duiken echter weer nieuwe crisissen op in de familie. In 2014 wordt Andrew ervan beschuldigd seksuele betrekkingen te hebben gehad met een minderjarig meisje, een klacht die hij steeds heeft ontkend. Zijn militaire titels zijn onlangs afgenomen.

Ook de kleinkinderen bezorgen haar kopzorgen. Prins Harry beschuldigt Buckingham Palace van racistische praktijken. In januari 2020 kondigt hij met zijn vrouw Meghan Markle aan dat ze hun taken als werkende leden van de koninklijke familie neerleggen. De militaire benoemingen en koninklijke onderscheidingen van de hertog en hertogin van Sussex (Harry en Meghan) moeten worden teruggegeven en de koningin sluit een terugkeer als leden van de koninklijke familie uit.

In 2010 opent de Queen een account op Facebook. Sindsdien zijn sociale media een handige tool voor het Britse koningshuis.

Een deepfakeversie van de Queen op eerste kerstdag 2020 , uitgezonden op de Britse zender Channel 4, zorgt voor heel wat opschudding.

Op de vooravond van de COP26 in 2021 spreekt de Queen geïrriteerd over wereldleiders “die praten, maar niet handelen”. Het is de eerste keer dat ze een politieke mening uit.

Paardrijden is een van de favoriete vrijetijdsbestedingen van de Queen. Ze krijgt haar eerste paard, een shetlandpony, als ze vier jaar oud is. Haar dochter prinses Anne wordt in 1976 de eerste royal die deelneemt aan de Olympische Spelen, als ruiter.

De Britse koningin is verzot op haar hondjes. Vooral voor corgi’s heeft ze een zwak. Tijdens haar regeringsperiode is ze de trotse eigenares van meer dan dertig van deze hondjes. Ze introduceert zelfs een nieuw ras, de dorgi (een kruising van een corgi en een dashond).

De monarch is bij wet eigenaar van alle ongemarkeerde knobbelzwanen in open water. En in theorie is de koningin ook eigenaar van de dolfijnen, walvissen en steuren die zich binnen een zone van 3 mijl van de Britse kusten bevinden.

Prins philip overlijdt op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd. Door de coronacrisis is de Queen genoodzaakt om alleen plaats te nemen tijdens de afscheidsviering.

De Queen trok zich de jongste tijd grotendeels terug uit het openbare leven vanwege mobiliteitsproblemen. Ze bleef wel lichte taken uitvoeren in Windsor Castle, meestal via videoconferentie.

De koningin vierde haar laatste verjaardag “op een persoonlijke manier”. Ze verbleef in het koninklijk domein in Sandringham, drie uur ten noorden van Londen. Sandringham was altijd een speciale plek voor de Queen: niet alleen haar vader George VI, maar ook haar grootvader George V en diens moeder, koningin Alexandra, zijn op het domein gestorven.

Het is de traditie dat Britse monarchen regeren tot hun dood; troonsafstand doen zij in principe niet. Maar de opvolging is verzekerd. Ze heeft 12 achterkleinkinderen.