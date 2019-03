In beeld: Na aankomst in VS verblijven migranten in motel of klooster

Sinds eind 2018 en begin 2019 doen een motel uit de jaren '70 en het Benedictine-klooster in Tucson, Arizona dienst als opvangcentrum voor migranten uit Centraal-Amerika. Het gaat veelal om gezinnen. Dat is in contrast met migratiepatronen in het verleden, toen voornamelijk jonge mannen de grens tussen de VS en Mexico overstaken.

De migranten worden aan de grens aangehouden door grens-agenten, en vragen dan om asiel. Vervolgens worden ze door de agenten naar opvangcentra nabij de grens, zoals dit klooster en motel, gebracht. Daar blijven de migranten een paar nachten, terwijl ze op zoek gaan naar een sponsor in de VS bij wie ze terecht kunnen tot hun asielaanvraag behandeld wordt. Door een veelheid aan zaken en een tekort aan immigratierechtbanken, kan het jaren duren voordat een asielzaak voorkomt. Al die tijd mogen de asielaanvragers officieel niet werken en moeten ze 'gesponsord' worden door familie die al in de VS woont.

In de opvangcentra in Tucson kunnen de migranten even op adem komen, in een bed slapen en een warme maaltijd nodigen. Vrijwilligers helpen bij het vinden van hun sponsor en het kopen van een busticket. Als ze een sponsor en ticket hebben, worden ze naar het busstation gebracht.

Volwassenen in de opvangcentra krijgen soms een enkelband om, zodat hun locatie door autoriteiten in de gaten gehouden kan worden.

In het klooster verbleven sinds januari 2019 1000 migranten. In de maand februari werden aan de zuidelijke grens 76.000 mensen aangehouden voor een illegale grensovergang.

De migranten op de foto's zijn niet herkenbaar in beeld gebracht zodat gangs en anderen in de thuislanden niet te weten zouden komen dat de mensen in de VS zijn.