In beeld: ecologische ramp bedreigt paradijselijk Mauritius na olielek

Een schip met 4.000 ton olie aan boord is gestrand voor de kust van het eiland Mauritius dat bekend staat voor zijn smetteloos hagelwitte stranden. Meer dan 1.000 ton is al in zee terecht gekomen en nu dreigt het schip ook in twee te breken. Volgens milieuorganisatie Greenpeace zal het olielek vernietigende gevolgen hebben voor het maritieme leefmilieu op Mauritius.

