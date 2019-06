In beeld: De Langste Dag

Verdrink of sterf! Dat was het advies dat de 150.000 soldaten van de geallieerde troepen n de vroege ochtend van 6 juni 1944 kregen toen ze Hitlers 'Atlantikwall' aan de kusten van Normandië moesten doorbreken. Die 'verdedigingsmuur' strekte zich uit van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Een echte muur was het niet, maar eerder een aaneenschakeling van verstevigde bolwerken, bunkers, strandbarricaden, geschutstellingen en mijnen. Het landingsgebied bestond uit vijf kuststroken, met de codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword.