In beeld: betogers Hongkong gaan door en roepen hulp van Trump in

Hoewel regeringsleider Carrie Lam deze week tegemoetkwam aan een van hun eisen, door een omstreden uitleveringswet weer in te trekken, gaat het protest in Hongkong onverminderd voort.

Tienduizenden manifestanten trokken zondagnamiddag door de straten getrokken naar het Amerikaanse consulaat. Met slogans als 'Make Hongkong great again' en Amerikaanse vlaggen riepen ze de hulp van de Amerikaanse regering in.

De manifestanten willen dat de VS de visa intrekken of activa bevriezen van inwoners van Hongkong die de mensenrechten met de voeten getreden hebben. De betogers menen dat er niemand anders is die het leiderschap van Hongkong ter verantwoording kan brengen.

Aan verschillende metrostations zijn enkele arrestaties verricht. Eerder hadden manifestanten in het centrale handelsdistrict de ingang van zo'n metrostation in brand gestoken. Toen de spanningen tussen manifestanten en politie in de loop van de avond opliepen, vuurden de ordediensten traangas af.

Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. De betogers zeggen dat ze zullen blijven protesteren tot al hun eisen ingewilligd zijn.

