In beeld: Belgische Special Forces leiden nieuwe garde van Niger op

Begin dit jaar trok fotograaf Bas Bogaerts naar het straatarme Niger voor een reportage over de Belgische Special Forces die daar actief zijn. Op een rooftopparty in de hoofdstad Niamey ontmoette hij twee leden van de Belgische militaire politie die vertelden dat ze hun Nigerese collega's motorrijlessen gaven.

'Niet zomaar motorrijlessen', legt Bogaerts uit. 'Het ging om het Nigerese presidentiële escorte. De Belgen leerden hen hoe ze vips moesten escorteren. Dat behoorde kennelijk nog niet tot de taken van de Nigerese militaire politie. Het verhaal wil dat de Nigerese president, Mahamadou Issoufou, in Brussel op bezoek was en een escorte van de Belgische militaire politie kreeg. Hij was daar zo van onder de indruk dat hij meteen zei: "Dat wil ik ook.'"

Bogaerts ging een dag mee op stap tijdens de training: 'De Nigerese militairepolitieagenten konden wel motorrijden, maar ik zag dat ze behoorlijk sukkelden in vergelijking met hun Belgische collega's. Nu, hun motors waren ook niet de beste, het ging grotendeels om afdankertjes die ze van de Franse gendarmerie hadden gekregen. De remmen en versnellingen werkten maar half. Het was een hele taak voor de Belgen om de Nigerezen te leren hoe ze snel moeten stoppen en manoeuvreren. Maar het lukte, na een hoop gevloek.'

De slechte voorzieningen van de Nigerese motards vond Bogaerts ook terug bij het Nigerese leger. 'Maar wat opviel, is dat ze volharden en vol goede wil zijn. Dat is een van de redenen dat het in Niger relatief goed gaat, vermoed ik. Want in de omringende landen rukt het terrorisme op.'







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Een kruispunt evacueren behoort tot de kerntaken van een motorrijder bij de militaire politie.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts De oudste onderofficier bij de Nigerese militaire politie.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts De eerste praktijkoefening vip-escorte.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts In een brandende middagzon rijden de leerlingen toertjes.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Colonnerijden is een basisvaardigheid in de opleiding.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Door de slechte staat van de motoren is de remoefening aan een (fictief) kruispunt een heuse uitdaging.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Aan de rand van het voetbalstadion wordt een parcours uitgestippeld.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Strenge instructies van de Belgische MP's.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Iedereen krijgt een eigen fluitje.







De nieuwe garde van Niger © Bas Bogaerts Instructeurs delen gele hesjes uit voor de veiligheid.