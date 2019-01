In beeld: 34 mensen opgepakt bij protest 'gele hesjes' in Parijs

De achtste actiedag van de gele hesjes bracht volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner 50.000 mensen op de been in heel Frankrijk. In verschillende steden kwam het tot botsingen met de ordetroepen.

In Parijs werden 3.500 demonstranten geteld die de hoge brandstofprijzen en stijgende levensduurte aankaartten. De politiebron wilde geen cijfers over het aantal gewonden onder de politie of demonstranten geven. President Emmanuel Macron stelde zaterdagavond het buitensporig geweld aan de kaak dat 'de Republiek aanvalt'.