Dit jaar zijn minstens 50 mensen om het leven gebracht vanwege hun journalistiek werk. Dat meldt Reporters Zonder Grenzen (RSF). Volgens de organisatie is weinig verbeterd vergeleken met 2019, toen er 53 waren gedood. Meer en meer journalisten worden gedood in landen waar vrede heerst.

De meerderheid van journalisten waren vermoord omdat ze onderzoek voerden naar onderwerpen zoals corruptie, georganiseerde misdaad of milieukwesties, aldus RSF in het jaarlijkse verslag over de persvrijheid. Verschillende zijn gedood toen ze verslag uitbrachten over manifestaties. Twee van de gedode journalisten waren vrouwen.

De gevaarlijkste landen waren Mexico, Irak, Afghanistan, India en Pakistan, aldus de organisatie. In Mexico zijn er acht journalisten om het leven gebracht. Zij die onderzoek voeren naar de banden tussen de drugskartels en politici, lopen het grootste risico.

Sommige moorden waren behoorlijk brutaal. Zo was het lichaam van een krantenjournalist onthoofd teruggevonden.

De organisatie stelde ook vast dat meer en meer journalisten om het leven zijn gebracht in landen in vrede. In 2020 waren dat 34 mensen, of 68 procent van alle slachtoffers.

In de afgelopen tien jaar zijn in totaal 937 mensen gedood vanwege of tijdens hun journalistiek werk. Bovendien zijn honderden journalisten wereldwijd om het leven gekomen door COVID-19, maar het kan niet vastgesteld worden hoeveel van hen besmet raakten door hun werk. Minstens drie overleden aan het coronavirus door een gebrek aan medische zorg, nadat ze besmet zouden zijn geraakt in gevangenissen in Egypte, Rusland en Saoedi-Arabië.

De executie van Ruhollah Zam in Iran op 12 december, was de eerste keer in 30 jaar dat een mediawerker de doodstraf kreeg opgelegd, aldus RSF.

De meerderheid van journalisten waren vermoord omdat ze onderzoek voerden naar onderwerpen zoals corruptie, georganiseerde misdaad of milieukwesties, aldus RSF in het jaarlijkse verslag over de persvrijheid. Verschillende zijn gedood toen ze verslag uitbrachten over manifestaties. Twee van de gedode journalisten waren vrouwen. De gevaarlijkste landen waren Mexico, Irak, Afghanistan, India en Pakistan, aldus de organisatie. In Mexico zijn er acht journalisten om het leven gebracht. Zij die onderzoek voeren naar de banden tussen de drugskartels en politici, lopen het grootste risico. Sommige moorden waren behoorlijk brutaal. Zo was het lichaam van een krantenjournalist onthoofd teruggevonden. De organisatie stelde ook vast dat meer en meer journalisten om het leven zijn gebracht in landen in vrede. In 2020 waren dat 34 mensen, of 68 procent van alle slachtoffers. In de afgelopen tien jaar zijn in totaal 937 mensen gedood vanwege of tijdens hun journalistiek werk. Bovendien zijn honderden journalisten wereldwijd om het leven gekomen door COVID-19, maar het kan niet vastgesteld worden hoeveel van hen besmet raakten door hun werk. Minstens drie overleden aan het coronavirus door een gebrek aan medische zorg, nadat ze besmet zouden zijn geraakt in gevangenissen in Egypte, Rusland en Saoedi-Arabië. De executie van Ruhollah Zam in Iran op 12 december, was de eerste keer in 30 jaar dat een mediawerker de doodstraf kreeg opgelegd, aldus RSF.