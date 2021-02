Oud-president Donald Trump kan zich wat betreft zijn retoriek, die aan de bestorming van het Capitool voorafging, niet beroepen op het Eerste Amendement op de Grondwet dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Dit heeft volgens meerdere Amerikaanse media aanklager Joe Neguse donderdag op het impeachment-proces Trump gezegd.

Vrijheid kan niet worden aangewend om aanzetten tot een dodelijke rel goed te praten, zo klonk het. Waarnemers menen dat Neguse daarmee al anticipeert op de verdediging die wellicht het Eerste Amendement zal inroepen. 'President Trump stak een lucifer af en gooide die recht naar ons', zei Neguse ook, en daarom is de vroegere president het voorwerp van een proces. 'Geen enkele president kan doen wat president Trump heeft gedaan', zo citeerde Fox News het Democratische parlementslid.

Gestaafd met videobeelden en tweets van Donald Trump heeft hoofdaanklager Jamie Raskin op het impeachmentproces donderdag proberen aan te tonen dat de bestorming van het Capitool geen alleenstaand feit was.

'6 januari (de dag van de bestorming, nvdr.) was de culminatie van de daden van de president... De opstand was de meest gewelddadige en gevaarlijke episode tot dan toe in Donald Trump's continue patroon en praktijk van aanzetten tot geweld', zei Raskin, geciteerd door het ABC News.

Militieleider VS 'wachtte op aanwijzingen' van Trump om Capitool te bestormen

Een van de leiders van een extreemrechtse militie die betrokken was bij de bestorming van het Capitool was in de dagen daarvoor 'in afwachting van aanwijzingen van president Trump'. Dat heeft Jessica Watson van de militie Oath Keepers volgens openbaar aanklagers gezegd tegen de rechtbank, meldt donderdag een verslaggever van nieuwszender CNN.

Watson is naar eigen zeggen leider van de Oath Keepers in de staat Ohio. Zij wordt met twee andere leden van die paramilitaire groep door het Amerikaanse openbaar ministerie beschuldigd van samenzwering rond de gewelddadige aanval op het parlementsgebouw in Washington op 6 januari. Justitie stelde eerder dat de drie onderling berichten hebben verstuurd die zouden aantonen dat ze de aanval uitvoerig hadden gepland en voorbereid.

Relschoppers vormden gevaar voor continuïteit regering

In zijn betoog als aanklager op het impeachment-proces van oud-president Donald Trump is David Cicilinne donderdag ingegaan op het leed dat de ordediensten bij de bestorming van het Capitool hebben ondervonden en de mogelijke gevolgen voor het bestuur van het land.

Volgens het parlementslid vormde de aanval 'een onmiddellijke en ernstige bedreiging' voor de continuïteit van het bestuur van het land, gezien de drie in lijn om Trump op te volgen zich allen in het parlementsgebouw bevonden, onder wie vicepresident Mike Pence.

Cicilline toonde een video waarin relschoppers riepen 'knoop Mike Pence op'. 'Simpel gezegd, deze meute was aan het proberen onze regering omver te werpen en ze kwamen gevaarlijk dicht bij de eerste drie in lijn voor het presidentschap', aldus de aanklager.

Hij toonde ook interviews met leden van de ordediensten en parlementsleden waarin die vertelden hoe het was om toen in het Capitool te zijn, aldus het NBC News.

'Geen spijt'

Trump heeft bovendien geen spijt betuigd voor zijn rol in de bestorming van het Congres op 6 januari, zo heeft de Democratische aanklager Ted Lieu donderdag op het impeachment-procesbetoogd.

Volgens het parlementsid uit Californië zijn er 'meer dan genoeg bewijzen' dat Trump geen spijt had. 'President Trump betuigde niet alleen niet zijn spijt of nam zijn verantwoorelijkheid niet op, hij maakte duidelijk dat dit maar een begin was', aldus Lieu, geciteerd dor het NBC News.

Na de bestorming sprak de president de bevolking niet toe. Integendeel, 'hij deed niets', zei de aanklager die ook inging op de golf van mensen die op het Witte Huis ontslag nam na de gebeurtenissen van 6 januari.

