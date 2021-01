Het impeachmentproces tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal van start gaan in de week van 8 februari. Dat heeft de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, vrijdag aangekondigd. Dat is ongeveer twee weken later dan eerder gepland - het proces zou oorspronkelijk komende maandag van start gaan.

Eerder had het Huis van Afgevaardigen de afzettingsprocedure in gang gezet. De aanklacht is 'aanzetten tot revolte'.

'De opstand op 6 januari, aangewakkerd door Trump, was een dag die niemand van ons ooit zal vergeten', zei Schumer. 'We willen allemaal dit vreselijke hoofdstuk uit de geschiedenis van ons land achter ons laten, maar genezing en eenheid zullen enkel komen als de waarheid boven water komt en verantwoording afgelegd wordt. Dat is wat we in dit proces zullen krijgen.'

Eerder op de dag raakte bekend dat Nancy Pelosi, die de Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden leidt, maandag de akte van beschuldiging tegen Trump aan de Senaat zal overmaken. Het uitstel met twee weken laat de Senaat toe om eerst de benoemingen van nieuwe president Joe Biden goed te keuren en een groot steunplan af te werken voor de Amerikaanse economie.

Mitch McConnell, de vorige (Republikeinse) leider van de Senaat had eerder om uitstel van het proces gevraagd zodat ex-president Trump zijn verdediging kan voorbereiden (en advocaten kan vinden die hem verdedigen), en kan beslissen of hij zelf zijn proces zal bijwonen en eventueel tussenkomen.

Daar gaan de Democraten dus niet op in. Ze kunnen eventueel wel de regels veranderen, zodat het proces later dan dinsdag kan beginnen.

McConnell liet de voorbije dagen in het midden of hij voor dan wel tegen afzetting zal stemmen, wat de indruk wekt dat hij 'zijn' senatoren vrij zal laten bij de stemming.

Bestorming

Hoe lang de rechtszaak zal duren is niet duidelijk. Het vorige afzettingsproces tegen Trump duurde 3 weken.

Voor een veroordeling zijn twee derde van de stemmen nodig, wat bij voltallige aanwezigheid betekent dat 17 Republikeinse senatoren zich voor afzetting moeten uitspreken, naast de 50 Democraten.

Donald Trump wordt de eerste president tegen wie twee keer een afzettingsprocedure loopt en de eerste die na zijn aftreden dat proces doormaakt. Gevolg van afzetting is onder meer dat hij geen kandidaat meer kan zijn voor een politiek ambt, met name voor president.

Deze afzettingsprocedure volgt op de bestorming van het Capitool op 6 januari. De bestorming volgde op een opzwepende toespraak van Trump, waarin hij onder meer opriep om te vechten voor het land.

Er wordt onder meer onderzocht of hij voor die toespraak inlichtingen had over de plannen van extreemrechtse groepen om het Capitool te bestormen.

