De kans is groot dat het impeachmentproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump zijn laatste dag ingaat. Als de Republikeinen - die in de Senaat over een meerderheid beschikken - de rangen gesloten houden en het oproepen van nieuwe getuigen afblokken, dan zal de finale stemming vrijdag (lokale tijd) nog plaatsvinden.

De zitting in de Senaat gaat om 13.00 uur (19.00 uur in België) van start. Beide kampen krijgen dan elk twee uur de tijd voor een uiteenzetting van hun voornaamste argumenten. Daarna zal er wellicht gestemd worden over de vraag of er nog bijkomende getuigen aan het woord gelaten moeten worden.

De Democraten hopen nog nieuwe getuigen, onder wie voormalig veiligheidsadviseur John Bolton, te kunnen verhoren. Maar vooraanstaande Republikeinen hebben al duidelijk gemaakt dat ze geen bijkomende getuigen willen toestaan.

De Democraten zullen minstens vier Republikeinen moeten overtuigen om het licht op groen te zetten voor de getuigenissen. Tot nu toe zijn enkel Mitt Romney en Susan Collins overstag gegaan. Mogelijk wordt ook Lisa Murkowski nog overtuigd, maar dan nog komen de Democraten een stem te kort.

Als het verzoek om nieuwe getuigen inderdaad wordt afgeblokt, kan er mogelijk al onmiddellijk gestemd worden over de twee schuldvragen.

De kans bestaat wel dat de Democratische minderheid nog een reeks andere amendementen gaat indienen over het verloop van de procedure. Op die manier kan de eindstemming nog met enkele uren worden uitgesteld. Amerikaanse media sluiten daarom niet uit dat de eindbeslissing pas in de loop van de nacht (ochtend in België) valt.

Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres. Wegens de Republikeinse meerderheid is het vrij waarschijnlijk dat Trump zal worden vrijgesproken, waardoor hij aanblijft als president.

