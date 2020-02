De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben maandag hun pleidooi in de impeachmentprocedure afgerond door de senatoren te vragen de president vrij te spreken. Het verdict wordt woensdag verwacht.

Volgens Trumps advocaat Pat Cipollone heeft zijn cliënt niets verkeerd gedaan. 'De president is het slachtoffer geworden van een afzettingsprocedure die enkel bedoeld is om een nieuw mandaat van Trump te verhinderen', klinkt het. De Democratische hoofdaanklager Adam Schiff richtte zich in zijn pleidooi tot zijn Republikeinse collega's, die de vraag kregen op te komen tegen een president 'zonder moreel kompas'.

'Het is niet goed om hier te staan bij de start van de voorverkiezingen', aldus Cipollone, die meent dat de senatoren 'vertrouwen moeten hebben in het Amerikaanse volk'. De hele procedure is een verspilling van tijd, middelen en energie, klonk het nog. Maandagavond vindt de eerste caucus plaats in Iowa.

'We hebben bewezen dat Trump schuldig is', zei Schiff van zijn kant. 'Spreek nu recht op een onpartijdige manier en veroordeel hem.'

Het is echter onwaarschijnlijk dat Trump afgezet wordt door de Senaat. De Republikeinen beschikken over een meerderheid van 53, tegen 47 Democraten. Om Trump schuldig te verklaren, is een tweederdemeerderheid nodig. Eind vorige week werd er al geen gewone meerderheid gevonden om een cruciale getuigenis te krijgen van John Bolton, Trumps vroegere veiligheidsadviseur. Hij publiceert binnenkort een boek over zijn tijd in het Witte Huis. Daarin zou Bolton schrijven dat Trump hem in augustus 2019 persoonlijk vertelde dat er een verband is tussen het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne en zijn wens dat Kiev een onderzoek zou aankondigen naar Joe Biden, een politieke rivaal.

