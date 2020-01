In de Amerikaanse Senaat is donderdag de tweede ronde van vraagstelling begonnen in het impeachment-proces tegen president Donald Trump en die verloopt erg rumoerig. Opperrechter John Roberts weigerde een vraag voor te lezen waarop senator Rand Paul de zaal verliet.

De Senatoren kunnen net als woensdag nog acht uur lang schriftelijk vragen stellen aan zowel de aanklagers als de verdediging van de president. Opperrechter John Roberts, die het proces voorzit, leest de vragen luidop voor.

Volgens meerdere Amerikaanse media heeft hij woensdag een vraag afgeblokt van de Republikein Rand Paum die aan het vissen was naar de naam van de klokkenluider bij de CIA die aan de bron ligt van het hele impeachmentgebeuren. Ook zou de Senator het vandaag/donderdag opnieuw proberen.

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, zou er nu op vertrouwen dat hij voldoende partijgenoten achter zich heeft om een poging van de Democraten te smoren getuigen op te roepen. Daarvoor is een meerderheid van 51 op de 100 stemmen nodig, terwijl de Democraten 47 zetels hebben.

McConnell dacht een paar dagen terug nog hardop dat hij in verband met mogelijke "dissidenten" niet genoeg stemmen zou hebben om getuigenverhoren tegen te houden.

Indien een motie in verband met getuigen sneuvelt, zouden de senatoren al morgen/vrijdag kunnen stemmen over de twee schuldvragen. Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruuk voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres.

Gezien de Republikeinse meerderheid stemt de Hoge Vergadering naar verwachting voor vrijspraak. Dan kan Trump dinsdag zijn State of the Union houden zoals verhoopt.

Opperrechter weigert vraag voor te lezen

Tijdens de vraagstelling weigerde opperrechter John Roberts van het Hooggerechtshof, die het impeachment-proces tegen president Donald Trump voorzit, een vraag voor te lezen.

Roberts zei niet van wie de vraag kwam, behalve dat het een senator uit de staat Kentucky is. Die staat heeft twee vertegenwoordigers in de Hoge Vergadering: meerderheidsfractieleider Mitch McConnell en Rand Paul. Volgens meerdere Amerikaanse media heeft Roberts woensdag een vraag afgeblokt van de Republikein Rand Paul die aan het vissen was naar de naam van de klokkenluider bij de CIA die aan de bron ligt van het hele impeachmentgebeuren.

Ook zou de Senator het vandaag/donderdag opnieuw proberen. Volgens de NYT kwam de donderdag afgeblokte vraag wederom van Rand Paul.

Daarop verliet senator Paul de zaal, zo hebben het ABC News en nieuwszender CNN bericht.

Paul zei tegenover verslaggevers boos dat Roberts de vraag had moeten voorlezen en dat ze beantwoord had moeten zijn. Het was naar veronderstelling een vraag om de naam van de klokkenluider die het hele impeachmentgebeuren in gang heeft gezet te weten te komen.

De Democratische voorzitter van de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden, Jerrold Nadler, heeft gezegd dat hij graag de vroegere nationale veiligheidsadviseur John Bolton in die kamer van het Ammerikaanse Congres als getuige oproept, als de Senaat geen getuigen wil horen.

