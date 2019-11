Impeachment-procedure: Getuigen van telefoongesprek Trump-Zelensky aan het woord

De tweede week van de openbare hoorzittingen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het kader van de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag van start gegaan met twee getuigen die hun ongerustheid te kennen gaven over het telefoongesprek van 25 juli dat centraal staat in het onderzoek.