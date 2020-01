In het impeachmentproces in de Amerikaanse Senaat is vanaf zaterdag de verdediging van de Republikeinse president Donald Trump aan zet, nadat impeachmentmanager Adam Schiff vrijdagavond de openingsverklaring van de Democraten afsloot door te zeggen dat hij 'uitgeput' was.

De raadslieden van Trump hebben net geen twee uur lang hun argumenten uitgelegd. Zij hebben voor de twee resterende dagen nog ongeveer 22 uur de tijd om hun punt te maken.

Tijdens hun pleidooi hebben de aanklagers over drie dagen bijna 24 uur lang de Senaat toegesproken, sneerde Trumps advocaat Pat Cipollone eerder op de dag. 'Wij denken niet zoveel tijd te zullen gebruiken', citeerde CNN hem.

De Republikeinse meerderheidsfractieleider Mitch McConnell heeft ondertussen het Capitool verlaten. Het proces herneemt maandag om 19.00 uur Belgische tijd.

'Uitgeput'

De Democratische aanklagers hadden vrijdagavond (lokale tijd) hun openingsverklaring in het afzettingsproces tegen president Donald Trump na drie dagen spreken afgerond. Hoofdaanklager Adam Schiff nam als laatste het woord, hij opende de verklaring ook op woensdag.

Schiff begon met zeggen dat hij moe is. 'Ik ben uitgeput en kan me alleen maar voorstellen hoe jullie je voelen', aldus de hoofdaanklager. Daarna somde hij overtredingen op die Trump zou hebben gemaakt. 'Of Trump wordt weggestuurd als president, is nu aan jullie', zei Schiff tegen de senatoren, die fungeren als juryleden in het proces. 'In de geschiedenis van ons land heeft geen enkele president zo erg geweigerd mee te werken aan een afzettingsonderzoek.'

Schiff sloot af door de Senaat te vragen om een eerlijk proces te voeren. 'Geef de VS het proces dat ze verdienen.'

Hij doelt hiermee onder meer op het toestaan van getuigen.

De raadslieden van Trump hebben net geen twee uur lang hun argumenten uitgelegd. Zij hebben voor de twee resterende dagen nog ongeveer 22 uur de tijd om hun punt te maken. Tijdens hun pleidooi hebben de aanklagers over drie dagen bijna 24 uur lang de Senaat toegesproken, sneerde Trumps advocaat Pat Cipollone eerder op de dag. 'Wij denken niet zoveel tijd te zullen gebruiken', citeerde CNN hem. De Republikeinse meerderheidsfractieleider Mitch McConnell heeft ondertussen het Capitool verlaten. Het proces herneemt maandag om 19.00 uur Belgische tijd.De Democratische aanklagers hadden vrijdagavond (lokale tijd) hun openingsverklaring in het afzettingsproces tegen president Donald Trump na drie dagen spreken afgerond. Hoofdaanklager Adam Schiff nam als laatste het woord, hij opende de verklaring ook op woensdag. Schiff begon met zeggen dat hij moe is. 'Ik ben uitgeput en kan me alleen maar voorstellen hoe jullie je voelen', aldus de hoofdaanklager. Daarna somde hij overtredingen op die Trump zou hebben gemaakt. 'Of Trump wordt weggestuurd als president, is nu aan jullie', zei Schiff tegen de senatoren, die fungeren als juryleden in het proces. 'In de geschiedenis van ons land heeft geen enkele president zo erg geweigerd mee te werken aan een afzettingsonderzoek.' Schiff sloot af door de Senaat te vragen om een eerlijk proces te voeren. 'Geef de VS het proces dat ze verdienen.' Hij doelt hiermee onder meer op het toestaan van getuigen.