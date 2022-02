IJsland rekent erop om vanaf 2024, vanwege een dalende vraag, de quota op de walvissenjacht af te schaffen.

Dat heeft de IJslandse minister van Visserij vrijdag aangekondigd. Noorwegen en Japan zijn de enige andere landen die op dit moment de walvisvaart nog toestaan.

'Er zijn waarschijnlijk weinig redenen om de walvisvangst vanaf 2024 nog toe te laten', aldus minister Svandis Svavarsdottir, van de partij Links-Groen. In 2024 lopen de huidige quota af. 'Er zijn weinig bewijzen dat er een economisch voordeel is aan het voortzetten van deze activiteit'.

De huidige quota, die werden vastgelegd in 2019, laten toe om elk jaar 209 gewone vinvissen te vangen en 217 dwergvinvissen. Maar de twee belangrijkste bedrijven die beschikken over licenties hebben de voorbije drie jaar amper gevangen - een van die bedrijven heeft in het voorjaar van 2020 aangekondigd dat het definitief stopt met de walvissenvaart. Daardoor is er de voorbije drie jaar in de IJslandse wateren amper één walvis gevangen, een dwergvinvis in 2021. Reden is de moeilijke concurrentie met Japan, de belangrijkste markt voor walsvisvlees.

