De Ierse eurocommissaris voor Handel Phil Hogan neemt ontslag, nadat hij de Ierse coronamatregelen genegeerd had. Dat heeft de chef van zijn kabinet, Peter Power, woensdagavond gezegd. Daarmee bevestigt hij berichten in de media over het nakende ontslag.

Hogan, van de conservatieve regeringspartij Fine Gael, lag onder vuur voor het bijwonen van een galadiner, vorige week woensdag samen met 82 andere genodigden op een golfclub in zijn land. Daarmee schond hij de Ierse coronamaatregelen.

Hogan publiceerde dinsdag een uitgebreid verslag waarin hij ontkende bewust de coronamaatregelen in Ierland overtreden te hebben. De druk nam woensdag verder toe nadat de Ierse premier Micheal Martin had gezegd dat hij 'wisselende verklaringen' had afgelegd.

Niet enkel het bewuste diner bracht Hogan in nauwe schoentjes. Volgens de Ierse regels had Hogan eind juli na zijn aankomst uit België veertien dagen in quarantaine moeten blijven. Hogan stelt dat die regel voor hem niet meer gold nadat hij op 5 augustus een negatieve coronatest had afgelegd, maar dat betwistte het ministerie van Volksgezondheid.

