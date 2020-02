De Ierse eerste minister Leo Varadkar beloofde wel op post te blijven totdat er een nieuwe regering is gevormd. Bij de recente verkiezingen in Ierland kwam er geen duidelijke winnaar uit de bus.

'Leo Varadkar heeft vanavond aan de president zijn ontslag gegeven. Zoals in de grondwet staat, zullen de Taoiseach en de regering hun taken blijven uitvoeren totdat er opvolgers zijn aangeduid', klinkt het in een mededeling.

Bij de verkiezingen van 8 februari eindigde de centrumpartij van de premier, Fine Gael, op de derde plaats. Daardoor komt het ontslag van Varadkar niet onverwacht.

'Leo Varadkar heeft vanavond aan de president zijn ontslag gegeven. Zoals in de grondwet staat, zullen de Taoiseach en de regering hun taken blijven uitvoeren totdat er opvolgers zijn aangeduid', klinkt het in een mededeling. Bij de verkiezingen van 8 februari eindigde de centrumpartij van de premier, Fine Gael, op de derde plaats. Daardoor komt het ontslag van Varadkar niet onverwacht.