Ierland wijst tijdelijke noodoplossing voor brexit van de hand

Czaputowicz suggereerde maandagochtend om de zogenaamde backstop voor het Ierse eiland te beperken tot vijf jaar. Dat zou volgens hem voor een doorbraak kunnen zorgen in de brexit-impasse. 'Ik weet niet of het doenbaar is, of Ierland bereid is om zo'n voorstel te doen, maar ik heb de indruk dat dit de onderhandelingen zou kunnen deblokkeren', zo verklaarde hij aan de Britse openbare omroep BBC.

Het proefballonetje werd meteen doorprikt door Coveney, die zijn Poolse ambtgenoot al in december had gezegd dat dit geen optie is. 'Ik heb duidelijk gemaakt dat een beperking in de tijd van een verzekeringsmechanisme, en dat is deze backstop, uiteindelijk betekent dat het geen verzekeringsmechanisme is', verklaarde hij na afloop van een beraad met zijn Europese collega's in Brussel.

Zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk willen niet dat er na de brexit opnieuw grenscontroles moeten worden ingevoerd tussen Ierland en Noord-Ierland. Daarvoor is een backstop voorzien in het terugtrekkingsakkoord dat de Europese leiders in november sloten met de Britse premier Theresa May.

Die backstop bepaalt dat het Verenigd Koninkrijk in een douanegemeenschap met de Europese Unie blijft en dat de regelgeving in Noord-Ierland deels afgestemd blijft op de Europese. Het is een vangnetoplossing, die enkel in werking treedt indien de Europeanen en de Britten na het verstrijken van de overgangsperiode eind 2020 nog steeds geen akkoord hebben gevonden over de toekomstige (handels)relaties. Voor een deel van de Britse conservatieve partij van May, en voor haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP, is deze oplossing echter onaanvaardbaar. Samen met de oppositie stemden ze vorige week in het Britse parlement tegen het terugtrekkingsakkoord, dat uiteindelijk met een historische meerderheid van 432 tegen 202 stemmen werd verworpen.

May moet maandagmiddag in het Britse parlement meer duidelijkheid brengen over de strategie die ze nu wil volgen om het akkoord alsnog door het parlement te krijgen. Volgens Britse media zou de getergde eerste minister opnieuw bij haar Europese gesprekspartners willen aandringen op aanpassingen aan de backstop. Zo zou ze de DUP en de tegenstanders in haar eigen partij over de streep willen halen.