De Ierse premier Leo Varadkar vreest dat het ontlag van de Britse eerste minister Theresa May de Brexit in een fase brengt die 'zeer gevaarlijk' kan zijn voor Ierland. Bij een harde Brexit komt er opnieuw een echte grens tussen Ierland en Noord-Ierland, wat Ierland niet wil. Dat zou zware gevolgen kunnen hebben voor de Ierse economie.

'De komende twee maanden kan er een eurosceptische Britse premier gekozen worden die het terugtrekkingsakkoord met de EU verwerpt en voor een 'no deal' kiest', zei Vadakar toen hij ging stemmen voor de Europese verkiezingen. 'Wat er ook gebeurt, we houden het hoofd koel. We gaan onze allianties binnen Europa blijven versterken en verdiepen, zodat Ierland hier uit geraakt'.

Voor de opvolging van May staan verschillende kandidaten klaar die aansturen op een harde(re) Brexit. Ex-buitenlandminister Boris Johnson staat bij de bookmakers met stip genoteerd.