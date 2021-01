Door de hevige regen en sneeuwval van de laatste dagen zijn veel vluchtelingenkampen in de Syrische provincie Idlib overstroomd, zo melden plaatselijke gezondheidsautoriteiten. De tenten beschermen niet tegen de kou.

Op foto's is te zien hoe de vluchtelingenkampen in Idlib onder water staan. Mensen staan tot kniehoogte in het water of bevinden zich in de modder. Ook tenten en permanente onderkomens zijn volledig onder water komen te staan. Volgens de hulporganisatie Save The Children is een zesjarig kind overleden.

Zowat 20.000 mensen zijn hun verblijfplek al verloren door de overstromingen. In totaal zouden al zowat 175.000 mensen op de een of andere manier getroffen zijn door de zware regenval. Hulporganisatie Ihsan Relief and Development klaagt aan dat er onvoldoende kledij is voor de vluchtelingen en dat zij zich niet kunnen opwarmen aan kachels. Ook zouden zij steeds meer moeite hebben om de verre markten te bereiken, waardoor ze over onvoldoende voorraad beschikken.

Tenten

Reddingswerkers van Witte Helmen melden bovendien dat de stoffen tenten die tijdelijk worden aangeboden geen bescherming bieden tegen koude en vorst. Daardoor wordt het lijden van de vluchtelingen in de kampen nog groter.

Idlib, de noordwestelijke provincie die grenst aan Turkije, is de laatste Syrische provincie die nog in handen is van tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad. Volgens schattingen wonen er ongeveer drie miljoen mensen in het gebied, ongeveer de helft daarvan zijn vluchtelingen uit andere Syrische regio's.

Op foto's is te zien hoe de vluchtelingenkampen in Idlib onder water staan. Mensen staan tot kniehoogte in het water of bevinden zich in de modder. Ook tenten en permanente onderkomens zijn volledig onder water komen te staan. Volgens de hulporganisatie Save The Children is een zesjarig kind overleden.Zowat 20.000 mensen zijn hun verblijfplek al verloren door de overstromingen. In totaal zouden al zowat 175.000 mensen op de een of andere manier getroffen zijn door de zware regenval. Hulporganisatie Ihsan Relief and Development klaagt aan dat er onvoldoende kledij is voor de vluchtelingen en dat zij zich niet kunnen opwarmen aan kachels. Ook zouden zij steeds meer moeite hebben om de verre markten te bereiken, waardoor ze over onvoldoende voorraad beschikken. Reddingswerkers van Witte Helmen melden bovendien dat de stoffen tenten die tijdelijk worden aangeboden geen bescherming bieden tegen koude en vorst. Daardoor wordt het lijden van de vluchtelingen in de kampen nog groter. Idlib, de noordwestelijke provincie die grenst aan Turkije, is de laatste Syrische provincie die nog in handen is van tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad. Volgens schattingen wonen er ongeveer drie miljoen mensen in het gebied, ongeveer de helft daarvan zijn vluchtelingen uit andere Syrische regio's.