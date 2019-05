De voormalige Oostenrijkse vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse FPÖ Heinz-Christian Strache gaat een klacht indienen tegen drie personen, die betrokken zouden zijn bij het schandaal dat tot zijn ontslag heeft geleid. Dat heeft hij gezegd aan het Oostenrijkse persagentschap APA.

Strache kwam vorig weekend in opspraak door een uitgelekte video waaruit bleek dat hij tijdens een vakantie op Ibiza in 2017 bereid was geweest om zich te laten omkopen door een vrouw die zich presenteerde als een familielid van een Russische miljonair. Daarop trad hij af als vicekanselier en als partijvoorzitter.

De drie zijn een advocaat, een detective en een vrouw, die hem in de val zouden hebben gelokt, waarna de beelden werden opgenomen. De advocaat bracht hem in contact met de vrouw en de detective deed zich voor als haar partner, aldus de advocaat van Strache. Wie de vrouw was die zich voordeed als het familielid van de Russische miljonair is nog niet geweten.

Volgens Strache zouden er ook nog andere mensen betrokken zijn bij de zaak die tot zijn ontslag leidde. 'Het is nu aan de gerechtelijke autoriteiten om alles te verduidelijken', zei hij. Strache verklaarde vrijdag ook nog dat het gesprek in Ibiza wel heeft plaatsgevonden, maar dat hij enkel heeft gebrainstormd en geen concrete plannen heeft gemaakt. Volgens de Oostenrijkse media zou er nog meer compromitterend materiaal van Strache bestaan, maar dat ontkent de man.

Vrijdag nog liet de Duitse extreemrechtse AfD weten haar zusterpartij FPÖ te blijven steunen. AfD-vicevoorzitter Alexander Gauland noemde de stiekem opgenomen beelden 'criminele manipulatie' en bekritiseerde het feit dat ze werden gepubliceerd. 'Je kunt niet heel de partij de schuld geven van het gedrag van één persoon', klinkt het.

Bondskanselier Sebastian Kurz blies na het opduiken van de video de coalitie tussen zijn ÖVP en FPÖ op. Nadat hij ook FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl ontsloeg, stapten alle andere ministers van de partij eveneens op.