Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties waarschuwt voor een 'humanitaire ramp' in Afghanistan. Het schat dat van de 38 miljoen Afghanen er nu al 14 miljoen niet genoeg te eten hebben.

De Afghanistan-directeur van het programma, Mary-Ellen McGroarty, roept op tot internationale samenwerking na de machtsovername door de radicaalislamitische taliban in het land. 'Anders zal een toestand die nu al afschuwelijk is, uitgroeien tot een absolute humanitaire ramp', zegt ze in de Britse krant The Observer. McGroarty hoopt dat andere landen voedsel, geneesmiddelen, bescherming en financiële hulp zullen sturen naar Afghanistan, dat ook te kampen heeft met droogte.

Die hulp moet er binnen zes of zeven weken zijn, zegt ze nog, want nadien zullen veel wegen door sneeuw geblokkeerd raken.

Nederland maakte zondag bekend 10 miljoen euro vrij te maken voor humanitaire hulp in Afghanistan. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften, zoals onderdak, eten en drinken en medische hulp. 'Met dit geld kunnen partnerorganisaties snel op de crisis en de vreselijke omstandigheden inspelen', aldus demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn.

De voorbije dagen deden verschillende organisaties oproepen om Afghanistan te steunen. De Europese Commissie heeft opgeroepen om humanitaire hulp te leveren. Ook hebben goededoelenorganisaties zoals Unicef en Save the Children gezegd dat de Afghanen steun nodig hebben. Het Internationale Rode Kruis zei dinsdag omgerekend ruim 20 miljoen euro extra nodig te hebben voor noodsteun.

