Human Rights Watch: 'Onregelmatigheden en onderdrukking bij Congolese verkiezingen'

Op 30 december vonden in de Democratische Republiek Congo presidentsverkiezingen plaats, maar volgens Human Rights Watch konden meer dan een miljoen Congolezen hun stem niet uitbrengen. Dat komt onder meer omdat de verkiezingen in drie regio's waar de oppositie traditioneel sterk staat zijn uitgesteld tot maart, maar ook omdat er op het laatste moment meer dan 1.000 stembureaus in de hoofdstad Kinshasa werden gesloten door technische problemen. Andere bureaus gingen dan weer te laat open, en mensen met een handicap, ouderen en ongeletterden ondervonden problemen omdat er voor het eerst met elektronische stemcomputers werd gewerkt.

In andere regio's werden Congolezen gedwongen om voor regime-kandidaat Emmanuel Ramazini Shadary te stemmen. Dat was onder meer het geval in Mutongo in Noord-Kivu, waar volgens getuigen soldaten en gewapende groeperingen werden ingezet om kiezers te chanteren. De mensenrechtenorganisatie heeft ook kritiek op de bekendmaking van de resultaten. Volgens de Congolese kerk is oppositiekandidaat Martin Fayulu de overduidelijke winnaar, maar de kiescommissie talmt met het vrijgeven van de officiële uitslag.

De vrees bestaat dat de kiescommissie - officieel onafhankelijk maar sterk beïnvloed door het regime van huidig president Joseph Kabila - zal sjoemelen met de uitslag, of dat Kabila en co naar het Grondwettelijk Hof - dat trouw is aan het regime - zullen stappen om de uitslag ongeldig te laten verklaren. De Congolese regering heeft het internet eerder deze week al platgelegd om te vermijden dat foto's van uitslagen op sociale media zouden circuleren.

Human Rights Watch dringt er bij de autoriteiten op aan de correcte uitslag snel bekend te maken. 'Congolese kiezers hebben getoond dat ze vastberaden waren om deel te nemen aan het democratisch proces, ook al waren er op verkiezingsdag een hele resem obstakels', zegt Afrika-verantwoordelijke Ida Sawyer. 'De autoriteiten moeten alle communicatie onmiddellijk herstellen, onafhankelijke media hun werk laten doen en verzekeren dat de telling van de stemmen op een geloofwaardige en transparante manier gebeurt.'

Normaal gezien zou de kiescommissie de resultaten zondag bekendmaken, maar het lijkt erop dat dat niet zal gebeuren. Officieel klinkt het dat er nog niet genoeg uitslagen geteld zijn.