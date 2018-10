Human Rights Watch: Hamas en Palestijnse regering martelen tegenstanders

In ruim twintig gevallen zijn mensen zonder duidelijke reden opgepakt omdat ze bijvoorbeeld een kritische tekst hadden geschreven of tot een politieke organisatie behoorden. Dat meldt Human Rights Watch dinsdag.De internationale ngo, die zich richt op mensenrechtenschendingen overal ter wereld en zijn hoofdkwartier in New York heeft gevestigd, roept onder andere de EU en de VS op hun steun voor bepaalde entiteiten of overheden op te schorten tot er een einde is gemaakt aan deze praktijken. 'De vraag van Palestijnse vertegenwoordigers om de rechten van de Palestijnen te beschermen, klinkt hol, omdat ze zelf alle kritiek in de kiem smoren', zei plaatsvervangend programmadirecteur Tom Porteous.

Human Rights Watch sprak naar eigen zeggen met 147 getuigen, onder anderen voormalige gevangenen en hun familieleden en advocaten. De autoriteiten zouden zich op vaak breed geïnterpreteerde wetten beroepen, bijvoorbeeld op de belediging van 'hogere autoriteiten' of de 'schending van de revolutionaire eenheid'.

De organisatie verwijst in haar rapport ook naar bevindingen van de Palestijnse onafhankelijke commissie voor mensenrechten, waarin opgepakte mensen worden bedreigd, geslagen, gedurende geruime tijd gedwongen worden in een pijnlijke houding of worden opgehangen aan op de rug gebonden armen. De in de Gazastrook heersende Hamas en de Palestijnse regering op de Westelijke Jordaanoever zijn al meer dan tien jaar in een broederstrijd verwikkeld. Pogingen tot een verzoening tussen beide partijen zijn tot dusver mislukt.