Afghaanse troepen die gesteund werden door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA hebben oorlogsmisdaden en andere gruweldaden gepleegd tijdens operaties. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) donderdag in een rapport.

Het rapport, dat veertien gevallen tussen eind 2017 en midden 2019 onderzocht, heeft ontdekt dat paramilitaire troepen burgers gedood hebben tijdens nachtelijke operaties, gevangenen hebben doen verdwijnen en medische faciliteiten hebben aangevallen. HRW heeft de Amerikaanse en Afghaanse overheid gevraagd om de paramilitaire activiteiten te staken. 'Bij het opvoeren van operaties tegen de Taliban heeft de CIA het voor gewelddadige Afghaanse troepen mogelijk gemaakt gruweldaden, waaronder buitengerechtelijke executies en verdwijningen, te plegen', verklaart Patricia Gossman, mededirecteur voor Azië bij HRW.

Sinds 2001 handhaaft de CIA een antiterreuroperatie in Afghanistan die parallel loopt aan de Amerikaanse militaire operatie, aldus het rapport. Het is Afghaanse paramilitaire troepen blijven rekruteren, uitrusten, trainen en inzetten in de jacht op Al-Quada en de taliban, en sinds 2014 op militanten van terreurgroep Islamitische Staat. In augustus doodde een paramilitaire eenheid acht mensen die tijdens het Offerfeest bij familie op bezoek gingen in de provincie Paktia. In juli vielen troepen een ziekenhuis in de provincie Wardak binnen omdat het ziekenhuis naar verluidt talibanmilitanten verzorgd zou hebben. Daarbij doodden ze twee zorgverleners, een bewaker en een laborant.

Tijdens de eerste negen maanden van 2019 documenteerde de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) meer dan 2.500 burgerslachtoffers en meer dan 5.600 gewonden. Volgens het rapport waren pro-overheidstroepen verantwoordelijk voor 1.149 burgerslachtoffers en bijna 1.200 gewonden.