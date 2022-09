Huiszoeking Trump: onafhankelijke arbiter zal meegenomen documenten evalueren

In de VS heeft rechter Aileen Cannon een verzoek van het juridisch team van oud-president Donald Trump ingewilligd om een onafhankelijke arbiter (special master) aan te stellen die de documenten zal inkijken die de FBI p 8 augustus in beslag heeft genomen tijdens de inval in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida.

Volgens de rechter zijn er mogelijk speciale omstandigheden, en ze stelt zich ook vragen bij ‘medische documenten, correspondentie over belastingen en boekhoudinformatie’ die bij de in beslag genomen documenten zaten. De special master moet uitmaken wat wel en niet terecht werd meegenomen.

Trump zou bij zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021 minstens 11.000 documenten hebben meegenomen, die eigenlijk aan de overheid toebehoren, en in het archief thuishoren, waaronder ook streng geheime. Aan herhaalde vragen ze terug te geven gaf de gewezen president geen gehoor. Het gerecht onderzoekt of hij daarmee de wet, in het bijzonder rond spionage, heeft overtreden. De oud-president gewaagt opnieuw van een politiek gemotiveerde ‘heksenjacht’ en vroeg via de rechtbank een onafhankelijke arbiter. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vond de aanstelling niet nodig, ook al omdat de speurders het doornemen van de documenten reeds hebben afgesloten. Daarbovenop voerde het ministerie aan dat een en ander de belangen van de overheid, waaronder de nationale veiligheid, ernstig zou kunnen schaden.

Onderhandelen

Trump haalt door de beslissing van Cannon, in 2020 door Trump zelf aangesteld als rechter in de staat Florida, een slag binnen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal nu tijdelijk moeten stoppen met het strafrechtelijk onderzoek van de documenten Maar onderzoekers mogen de documenten wel blijven onderzoeken ‘voor classificatiedoeleinden en nationale veiligheidsbeoordelingen’, aldus de uitspraak van de federale magistraat.

Waarnemers menen dat het vertragingsmanoeuvre evenwel geen invloed zal hebben op de uitkomst van het onderzoek.

Trumps advocaten en het departement van Justitie moeten vrijdag ten laatste een lijst met mogelijke kandidaten voorleggen. Daarnaast moeten de partijen ook overeenkomen over de ’taken en beperkingen’ van de arbiter, over hoe hij of zij gecompenseerd zal worden voor het werk en een tijdsschema waarin bepaald wordt tegen wanneer het onderzoek af moet zijn. ‘Over de precieze details en mechanismen van dit herzieningsproces zal snel worden beslist na ontvangst van de voorstelen van de partijen’, schreef Cannon maandag in haar uitspraak. Wanneer de partijen hier niet over eens raken, zullen ze de geschillen aan het gerecht moeten voorleggen.