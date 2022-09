Huiszoeking Trump: ‘Document beschreef de nucleaire wapens van een derde land’

Volgens The Washington Post werd bij de huiszoeking in Donald Trumps verblijf in Mar-a-Lago ook een document aangetroffen dat de militaire verdediging van een derde land beschreef, waarbij details over de nucleaire defensie.

Het bericht in de krant borduurt verder op een artikel dat dezelfde krant vorige maand publiceerde. Toen had de krant het erover dat nucleaire bewapening in de documenten ter sprake kwam. Destijds was het onduidelijk in de berichtgeving of het om VS-wapens ging dan wel bewapening van een buitenlandse mogendheid.

De krant verwees toen en verwijst nu als bron naar ‘mensen met kennis van het dossier’.

Waarom de gewezen president die informatie in Mar-a-Lago had en 18 maanden weghield van de archieven en de FBI is niet duidelijk.

Het bericht is summier en laat veel ruimte voor interpretatie, maar als het klopt, zou het duidelijk kunnen maken waarom de FBI toestemming kreeg voor de huiszoeking onder de spionagewetgeving.

Geheime operaties

Volgens de krant beschrijven andere in beslag genomen stukken uiterst geheime Amerikaanse operaties die zo streng worden bewaakt dat slechts een handjevol mensen van de inhoud op de hoogte is. Alleen de president, enkele leden van het kabinet of een ambtenaar op bijna kabinetsniveau kunnen andere overheidsmedewerkers machtigen om toegang tot deze informatie te krijgen.

In totaal werden 11.000 overheidsdocumenten weggehaald in Mar-a-Lago. Die lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president. Verder werden tientallen lege mappen aangetroffen, waaronder 48 met het opschrift ‘geclassificeerd’. Dergelijke mappen worden soms hergebruikt, maar roepen ook de vraag op of er documenten verdwenen zijn.