Huiszoeking bij Trump’s Mar-a-Lago

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de FBI is ‘binnengevallen’ in zijn woning in Florida. Dat melden Amerikaanse media. Volgens CNN weigerde Trump te zeggen waarom de FBI-agenten in Mar-a-Lago waren, maar verklaarde hij wel dat de inval onaangekondigd was en dat de agenten ook zijn kluis hebben opengebroken. Officieel gaat het louter om een huiszoeking.

‘Onze natie beleeft sombere dagen. Mijn prachtige huis, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wordt momenteel belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten,’ aldus Trump in een verklaring op het mede door hem opgerichte sociale netwerk Truth Social. ‘Deze onaangekondigde inval in mijn huis was niet nodig en niet gepast,’ schreef Trump verder. Hij had het ook over ‘politieke vervolging’.

De huiszoeking zou inmiddels voorbij zijn en volgens een verslaggever van CNN was Trump niet thuis tijdens de operatie. De FBI zelf heeft de inval nog niet bevestigd.