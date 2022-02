Huishouden in Nederland betaalt in 2022 bijna het dubbele voor energie

Ook Nederlanders gaan in 2022 in doorsnee veel meer betalen voor hun energieverbruik. Dat komt vooral door de hogere leveringstarieven van gas en elektriciteit, zo meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Belastingmaatregelen compenseren in Nederland de hogere tarieven voor een deel. Volgens het CBS is een huishouden met een gemiddeld energieverbruik dit jaar bijna het dubbele kwijt.