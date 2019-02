Huis van Afgevaardigden stemt tegen noodfinanciering Trumps muur

Via die noodtoestand wil Trump het Congres omzeilen om zijn grensmuur met Mexico te financieren, die moet verhinderen dat mensen zonder papieren de grens oversteken.

Ook een tiental Republikeinen steunde de tekst. Nu is het aan de Senaat, die vooral Republikeins gekleurd is, om zich uit te spreken over de resolutie die de noodtoestand wil stopzetten.

Trump heeft gezworen dat hij voor het eerst gebruik zal maken van zijn presidentieel vetorecht als de resolutie gestemd zou raken in beide kamers van het parlement.