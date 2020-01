Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat door de Democraten wordt gedomineerd, zal zich donderdag uitspreken over een resolutie die de militaire acties van de Republikeinse president Donald Trump in Iran moet begrenzen.

'Onze bezorgdheden zijn niet weggenomen' ondanks de vertrouwelijke informatie die woensdag achter gesloten deuren door regeringsfunctionarissen van Trump werd meegedeeld, aldus de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. 'Met het oog op onze plicht om de veiligheid van het Amerikaanse volk te verzekeren', zal het Huis zich donderdag over de resolutie uitspreken, voegde ze er aan toe. 'Vorige week voerde de regering Trump een provocerende en onevenredige militaire luchtaanval uit, die gericht was op Iraanse hooggeplaatste militaire functionarissen. Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar door het risico op een ernstige escalatie van de spanningen met Iran', schreef Pelosi eerder al in een brief naar de Democraten in het Huis.

Volgens de Democratische toppolitica ging de regering tot actie over zonder daarvoor eerst het Congres te consulteren. Daarmee ging ze voorbij aan de bevoegdheden die de grondwet aan het Congres gaf inzake oorlogsvoering.

De goedkeuring in het Huis wordt waarschijnlijk geen probleem, aangezien de Democraten er de meerderheid hebben. In de Senaat ligt dat minder voor de hand, omdat daar de Republikeinen het voor het zeggen hebben. Velen van hen hebben hun steun geuit voor Trumps optreden in Iran.

