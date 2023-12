Huis van Afgevaardigden opent formeel impeachmentonderzoek naar president Biden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdagavond formeel ingestemd met een afzettingsonderzoek tegen president Joe Biden. Volgens Biden gaat het om ‘een ongegronde politieke stunt’ en zouden de Republikeinen zich beter met andere zaken bezighouden.

De controversiële activiteiten van Bidens zoon Hunter zijn voor de Republikeinen voer voor een afzettingsprocedure. Volgens de Republikeinse initiatiefnemers van het onderzoek heeft Biden zijn macht misbruikt als vicepresident onder Barack Obama (2009-2017) en een rol gespeeld bij zakencontacten voor zijn zoon in China en Oekraïne. Joe Biden heeft de beschuldigingen steeds van de hand gewezen, en tot dusver hebben de Republikeinen geen bewijs geleverd.

Het onderzoek naar de impeachmentprocedure loopt al sinds september, maar het Huis had het nog niet formeel goedgekeurd. De stemming woensdag eindigde op 221 Republikeinse stemmen voor en 212 Democratische tegenstemmen. Als het Huis na het onderzoek beslist tot een impeachment, een afzettingsprocedure, sneuvelt die afzetting bijna zeker in de Senaat, waar de Democraten van Biden een meerderheid hebben.

Toch kan dit voor het Witte Huis een hoofdpijndossier worden in de aanloop van de verkiezingen in november 2024.

In de Amerikaanse geschiedenis is nog nooit een president via een impeachment uit zijn functie ontzet. Andrew Johnson, Bill Clinton en Donald Trump werden in verdenking gesteld, maar uiteindelijk vrijgesproken. Richard Nixon nam in 1974 tijdens het Watergate-schandaal ontslag om een zekere ‘impeachment’ te vermijden.