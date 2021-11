Na een lange impasse heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden opnieuw een van de kernpunten van het binnenlands beleid van president Joe Biden goedgekeurd. Met een nipte meerderheid van Democraten (1 Democraat stemde tegen) heeft het Huis een miljardenpakket goedgekeurd van investeringen in sociale voorzieningen en klimaatbescherming.

De Senaat moet het pakket ook nog goedkeuren en daar wringt het schoentje mogelijk: het is nog maar de vraag of het meer dan 2.000 bladzijden tellende pakket in zijn huidige vorm zal worden goedgekeurd. Er zullen waarschijnlijk wijzigingen worden aangebracht.

Oorspronkelijk had Biden gemikt op een sociaal- en klimaatinvesteringspakket van 3.500 miljard dollar. Gematigde Democraten maakten echter bezwaar tegen dergelijk hoge uitgaven en dwongen de president tijdens de onderhandelingen delen van zijn plannen terug te draaien. Uiteindelijk heeft hij het pakket bijna gehalveerd tot beneden 2.000 miljard dollar.

In de Senaat kan het pakket passeren met een gewone meerderheid. Aangezien Democraten en Republikeinen allebei 50 zetels bezetten (met Senaatsvoorzitter en vicepresident Kamala Harris als beslissende stem) kunnen de Democraten het pakket goedkeuren als al hun senatoren met de plannen instemmen. Er is evenwel twijfel over onder meer Joe Manchin, de senator uit conservatief West Virginia, die aanpassingen zou eisen.

Lange weg

Ook het eerste pakket kwam er niet vanzelf. De progressieve vleugel van de Democraten weigerde dat pakket, dat in de vroege zomer al door de Senaat was goedgekeurd en onder meer geld voorziet voor wegenwerken, snel internet en investeringen in openbaar vervoer, in het Huis van Afgevaardigden goed te keuren zolang er geen garanties gegeven werden rond het tweede pakket.

Terwijl de partij intern ruziede, verloor ze begin november de gouverneursverkiezingen in Virginia.

Sindsdien is het eerste pakket wel afzonderlijk goedgekeurd.

