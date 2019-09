Jemenitische Houthi-rebellen hebben naar eigen zeggen honderden Saoedi's gevangengenomen tijdens een groot offensief tegen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die strijdt tegen de groep.

Volgens een woordvoerder van de rebellen hebben de Houthi's duizenden 'vijandelijke troepen' gevangengenomen, onder wie honderden Saoedische militairen, tijdens een operatie tegen de zuidwestelijke Saoedische regio Najran. Ze namen ook een grote hoeveelheid wapens in beslag, aldus pro-Houthi-televisiezender al-Masirah. 'Dit is de grootste operatie sinds het geweld tegen ons land begon', aldus de woordvoerder, die geen verdere details gaf over het offensief.

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die sinds maart 2015 vecht tegen de Houthi's in Jemen, heeft nog geen commentaar gegeven op het bericht. De rebellen hebben eerder deze maand een aanval opgeëist op Saoedische olie-installaties. Volgens de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië zat Iran echter achter de drone-aanvallen.

Jemen, een van de armste landen in het Midden-Oosten, is sinds eind 2014 verwikkeld in een bloedige machtsstrijd tussen de Houthi's en de door Saoedi-Arabië gesteunde overheid. De Saoedi's vrezen dat Iran via de Houthi's een strategische positie zullen veroveren op het Arabisch schiereiland.