In het zuiden van Saoedi-Arabië hebben de Houthi-rebellen een installatie van oliegigant Aramco in Jizan aangevallen. Dat heeft de door Riyad geleide coalitie in Jemen zaterdag in een verklaring gemeld. De rebellen zouden ook een ontziltingsinstallatie in Al-Shaqeeq hebben geviseerd.

Volgens de coalitie werden in het zuiden, nabij Jemen, vier drones onderschept en vernietigd. De regio is regelmatig het doelwit van drone- en raketaanvallen. Op 10 maart werd nog een olieraffinaderij in de Saoedische hoofdstad Riyad aangevallen door middel van een drone. De aanval werd nadien door de Houthi's opgeëist.

Saoedi-Arabië leidt in Jemen een militaire coalitie ter ondersteuning van de internationaal erkende regering, die sinds medio 2014 verwikkeld is in een bloedig conflict met de door Iran gesteunde Houthi's. De oorlog heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost en miljoenen mensen zijn voor het geweld op de vlucht. Volgens de Verenigde Naties gaat het om de ergste humanitaire crisis ter wereld.

