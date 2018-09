Hoorzittingen van Ford en Kavanaugh gestart voor Amerikaanse Senaat

Christine Blasey Ford, een professor psychologie van 51 jaar, beschuldigt Brett Kavanaugh (53) ervan dat hij haar 36 jaar geleden tijdens een highschool-party op een bed heeft gegooid en geprobeerd heeft haar uit te kleden. Hij zou de vrouw belet hebben te roepen door zijn hand op haar mond te houden.

Nadat Ford met haar verhaal naar buiten kwam, hebben ook andere vrouwen getuigd over ongewenst seksueel gedrag van Kavanaugh op de middelbare school. Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen met klem. Kavanaugh is de kandidaat van president Donald Trump.

Indien hij verkozen wordt, zetelen er in het Hooggerechtshof vijf conservatieve rechters en vier progressieve rechters. Aangezien de rechters voor het leven benoemd worden, kan Trump met zijn benoeming het Amerikaanse beleid voor de komende decennia uitstippelen. De tijd dringt echter voor de Republikeinen, nu de tussentijdse verkiezingen van 6 november steeds dichterbij komen. En ook vandaag beschikken de Republikeinen maar over een nipte meerderheid in de Senaat.

De Democraten waren al van in het begin gekant tegen de benoeming van Kavanaugh, vanwege zijn standpunten rond bijvoorbeeld het homohuwelijk en abortus. Bovendien heeft Kavanaugh in het verleden verklaard dat een zittende president niet aangeklaagd kan worden. Dat is volgens de Democraten een van de redenen waarom president Donald Trump, tegen wie een onderzoek loopt naar mogelijke collusie met Rusland, de rechter gekozen heeft.

Tot slot zijn de Democraten niet vergeten dat de Republikeinen geweigerd hebben om een kandidaat-hoogrechter van ex-president Barack Obama te benoemen in 2016, omdat het toen een verkiezingsjaar was. De beschuldigingen tegen Kavanaugh hebben nog meer roet in het eten gestrooid. Terwijl aanvankelijk voornamelijk Democraten meer tijd vroegen om de beschuldigingen te onderzoeken, hebben ook een aanzienlijk aantal Republikeinen meer informatie gevraagd vooraleer over te gaan tot een stemming.

En woensdagavond raakte bekend dat ook president Trump niet uitsluit dat hij zich bedenkt over de nominatie van Kavanaugh. Als hij meent dat Kavanaugh schuldig is aan het misbruik kan hij zijn mening herzien, zei hij in New York.