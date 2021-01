Dat blijkt ut onderzoek van Pfizer en de universiteit van Texas.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer werkt volgens een eerste analyse ook tegen twee nieuwe varianten van het coronavirus, die voor het eerst in Groot-Brittannië en Zuid-Afrika opdoken. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de universiteit van Texas en het Amerikaanse farmaconcern, die donderdag bekendgemaakt is.

Nog niet geverifieerd

Bij twintig gevaccineerde mensen werden de antistoffen in het bloed onderzocht. Volgens de resultaten van het onderzoek heeft het vaccin waarschijnlijk ook een werkzaamheid van 95 procent tegen de nieuwe varianten. Het onderzoek verscheen nog niet in een vakblad en werd nog niet door onafhankelijke experts geverifieerd. In december werd een variant van het coronavirus in Groot-Brittannië gevonden en een vergelijkbare variant in Zuid-Afrika, die volgens de eerste analyses besmettelijker kunnen zijn dan het virus dat tot nu toe rondgaat.

