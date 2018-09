Hoongelach nadat Trump zichzelf op de borst klopt tijdens toespraak VN

'Mijn administratie heeft meer bereikt dan zo goed als elke administratie in de geschiedenis van dit land', zei Trump bij het begin van zijn toespraak. Die woorden ontlokten gelach bij de verzamelde wereldleiders in de zaal. 'Zo juist', aldus nog Trump. 'Ik verwachtte die reactie niet, maar dat is ok', nam Trump het sportief op. Daarop volgde luider gelach en wat applaus.

Trump: "My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country."



