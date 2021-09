De Amerikaanse legerleider Mark Milley noemt het 'waarschijnlijk' dat een burgeroorlog uitbreekt in Afghanistan. Hij waarschuwde in een interview met Fox News dat terreurgroepen daarmee hun voordeel kunnen doen. Zondag geraakte ook bekend dat de luchthaven van Kaboel opnieuw was geopend en dat de regels voor studentes in het land werden verstrengd.

De extremistische taliban hebben vorige maand met een bliksemoffensief vrijwel heel Afghanistan in handen gekregen. Dat gebeurde terwijl de laatste Amerikaanse troepen na twee decennia het land verlieten. Afghaanse tegenstanders van de taliban houden nog wel stand in de Panjshirvallei, waar zwaar wordt gevochten.

Generaal Milley, de hoogste militair in de VS, schetste een somber beeld van de situatie. Hij vroeg zich hardop af of de taliban hun greep op de macht kunnen verstevigen en het land effectief gaan besturen. 'Misschien wel, misschien niet.'

Milley zei dat een mogelijke burgeroorlog kan leiden tot een situatie waarin al-Qaida terugkeert of Islamitische Staat aan kracht wint. Hij zei het aannemelijk te vinden dat binnen '12, 24 of 36 maanden' meer terroristische activiteiten worden gesignaleerd in de regio. 'En dat gaan we in gaten houden.'

Luchthaven Kaboel

Ondertussen staat de binnenlandse maatschappij Ariana Afghan Airlines weer in voor vluchten tussen de hoofdstad Kaboel en drie belangrijke provinciehoofdsteden nadat een technisch team uit Qatar de hoofdstedelijke luchthaven had heropend voor hulp en binnenlandse vluchten, zo heeft de Qatarese nieuwszender al-Jazeera zondag gemeld.

Ariana Afghana Airlines vliegt naar eigen zeggen weer tussen Kaboel en de provinciehoofdsteden Herat in het westen, Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuiden.

Eerder had de Qatarese ambassadeur in Afghanistan, Seed bin Moebarak al-Khayarin gezegd dat een technisch team erin geslaagd was de luchthaven van Kaboel te heropenen voor hulpverlening. In het bijzonder is in samenwerking met de Afghaanse autoriteiten de piste hersteld.

De luchthaven was tot eind augustus nog gebruikt door westerse landen om een enorme luchtevacuatie uit te voeren. Dat gebeurde nadat de taliban sneller dan verwacht de hoofdstad hadden bereikt, met grote chaos tot gevolg. Het normale vliegverkeer kwam stil te liggen.

Afghaanse studentes moeten abaya en nikab dragen

De Afghaanse studentes zullen een zwarte abaya met een gezichtsbedekkende nikab moeten dragen. Ook moeten ze lessen volgen in klassen waar geen mannelijke studenten zitten. Dat blijkt uit een decreet dat het nieuwe regime van de taliban heeft gepubliceerd daags voor de privé-universiteiten in het land heropenen.

De vrouwen die ingeschreven zijn in die instellingen, zullen de klas ook moeten verlaten vijf minuten voor de mannen, en in wachtzalen wachten tot die studenten het gebouw hebben verlaten, aldus het decreet dat zaterdag is gepubliceerd. De universiteiten zullen ook vrouwelijke docenten moeten aanwerven voor studentes, of proberen "oudere docenten" aan te werven van wie de zedelijkheid is onderzocht.

Tijdens de eerste machtsperiode van de islamistische beweging, tussen 1996 en 2001, konden quasi alle vrouwen niet studeren door de regel dat klassen niet gemengd mochten zijn. Toen was het verplicht een boerka te dragen. De abaya is een lange sluier die het lichaam bedekt. De nikab bedekt het gezicht, met uitzondering van de ogen.

