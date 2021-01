Oorlogsretoriek brengt de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over het eiland Taiwan naar een nieuw hoogtepunt.

Hoogspanning in Taiwan. Sinds president Tsai Ing-wen een vijftal jaar geleden op het eiland aan de macht kwam, verlopen de betrekkingen met China nog meer gespannen dan voordien. Ing-wen, die de steun krijgt van kersvers Amerikaans president Joe Biden, streeft uitgesproken naar meer autonomie, wat in Peking niet op prijs wordt gesteld. China beschouwt Taiwan namelijk als een provincie die zich tracht af te scheuren, Taiwan beschouwt zichzelf als een soevereine staat.

Waarschuwing

Die onverzoenbare opvattingen zorgen voor flinke strubbelingen. Afgelopen weekend drongen een tiental Chinese gevechtsvliegtuigen de zogenaamde luchtafweeridentificatiezone binnen, ongeveer 250 kilometer voor de Taiwanese kust. 'Een plechtige waarschuwing aan het adres van de onafhankelijkheidsstrijders en de Verenigde Staten', klonk het in een verklaring uit Peking.

De Verenigde Staten op hun beurt drongen er bij China op aan om 'de militaire, diplomatieke en economische druk op het eiland stop te zetten'.

Oorlogsretoriek

Donderdag liet een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie optekenen dat 'Taiwanese onafhankelijkheid oorlog betekent'. De Verenigde Staten noemden die uitspraken 'ongelukkig'.

Verwacht wordt dat Washington de komende jaren de druk op China rond Taiwan hoog zal blijven houden.

