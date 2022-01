De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dinsdag een telefonisch onderhoud met zijn Amerikaanse evenknie Antony Blinken over de toenemende spanningen rond Oekraïne en de NAVO.

Dat meldt Moskou maandag.

'Een persoonlijke ontmoeting (tussen Lavrov en Blinken) is niet voorzien, maar er zal een telefonisch onderhoud zijn dinsdag', verklaarde de woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova.

De twee hadden tien dagen geleden een gesprek in Genève waarna beiden aangaven snel opnieuw contact te hebben.

Sinds eind 2021 zijn minstens 100.000 Russische soldaten bijeengebracht aan de Oekraïense grens, schat het Westen. De Verenigde Staten en de NAVO vrezen dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. Moskou ontkent invasieplannen te hebben, maar voelt zich bedreigd door de uitbreiding van de NAVO en de westerse steun aan Oekraïne.

Rusland wil een einde aan het uitbreidingsbeleid van de alliantie, geen Oekraïens lidmaatschap, en een terugkeer naar de westerse militaire ontplooiing aan de grenzen van 1997.

De VS en de NAVO verwierpen die eisen van Moskou, maar zeiden wel bereid te zijn tot onderhandelingen.

