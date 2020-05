Het Hooggerechtshof in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft woensdag beslist om de verlenging van de lockdownmaatregelen ongedaan te maken.

De beslissing kwam er nadat Republikeinse parlementsleden de maatregelen van de Democratische regering hadden aangevochten.

De inwoners van de staat Wisconsin moeten zo veel mogelijk thuis blijven, om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Half april beslisten de Democratische gouverneur Tony Evers en minister van Volksgezondheid Andrea Palm om die maatregel nog te verlengen tot 26 mei.

Daarop zijn Republikeinse parlementsleden naar het Hooggerechtshof gestapt met de vraag om een streep te trekken door die verlenging. Ze willen dat de economie weer kan worden opgestart. Het hooggerechtshof heeft nu, met vier stemmen tegen drie, bepaald dat de verlenging van de lockdownmaatregelen "onwettig, ongeldig en niet uitvoerbaar" is. "Het decreet van mevrouw Palm om alle burgers thuis te laten blijven, alle verplaatsingen te verbieden en winkels te sluiten, overtreft de regelgevende autoriteit" van het ministerie van Volksgezondheid, zo zegt de rechtbank.

Gouverneur Tony Evers heeft via Twitter al laten verstaan dat hij zwaar teleurgesteld is in de uitspraak van de rechters. "De Republikeinse parlementsleden hebben vier leden van het Hooggerechtshof ervan overtuigd Wisconsin in chaos te storten, en de volksgezondheid en levens in gevaar te brengen", zo schrijft hij. De Republikeinen, die over een meerderheid beschikken in de twee kamers van het Congres in Wisconsin, zijn dan weer verheugd dat het gerecht toelaat dat "burgers opnieuw toelating krijgen om hun naasten te zien".

