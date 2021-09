Het Hooggerechtshof van Mexico heeft dinsdag in een unanieme stemming de criminalisering van abortus als ongrondwettelijk bestempeld. Het verdict opent de weg naar toegang tot abortus voor alle vrouwen in het land.

'Dit is een nieuwe stap in de historische strijd voor gelijkheid (van vrouwen), waardigheid en de volle uitoefening van hun rechten', stelde voorzitter Arturo Zaldivar van het Hof. 'Vanaf nu zal het niet meer mogelijk zijn om, zonder de criteria van de rechtbank en de grondwet te schenden, een vrouw te vervolgen die abortus laat uitvoeren in de gevallen die door deze rechtbank zijn goedgekeurd.'

Mexico is een federaal land, waar de deelstaten autonoom wetten kunnen goedkeuren. In Mexico-Stad is abortus tot de twaalfde week zwangerschap al sinds 2007 gedepenaliseerd. Ook in staten als Oaxaca, Veracruz en Hidalgo is abortus reeds uit het strafrecht gehaald. Maar andere staten penaliseren abortus wel, soms met jarenlange straffen voor vrouwen die de ingreep laten uitvoeren. Dergelijke wetten kunnen wel ongeldig worden verklaard indien ze indruisen tegen arresten van het Hooggerechtshof.

'Nationale toegang tot abortus'

Het Hooggerechtshof was twee dagen in plenaire zitting bijeengekomen om de grondwettelijkheid te toetsen van artikelen in het strafwetboek van de staat Coahuila. In die noordelijke deelstaat kunnen vrouwen die abortus laten uitvoeren bestraft worden met sancties die tot drie jaar celstraf kunnen gaan. De tien rechters van het Hooggerechtshof oordeelden unaniem dat de artikelen indruisen tegen de grondwet. Het vonnis van het Hooggerechtshof geldt voortaan als rechtspraak voor alle rechtbanken van het land.

Een van de gevolgen, legt juridisch expert en advocaat Alex Ali Mendez uit, is dat vrouwen naar de rechter kunnen stappen om toegang tot abortus af te dwingen. De uitspraak moet ook toelaten om opgesloten vrouwen hun vrijheid te laten herwinnen.

