Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof houdt een celstraf van 20 jaar in stand tegen oud-president Park Geun Hye vanwege corruptie. Het hof in Seoel verwierp donderdag een beroep van het openbaar ministerie tegen een verminderde gevangenisstraf die in juli vorig jaar was beslist.

De 68-jarige Park was in verdenking gesteld voor corruptie en machtsmisbruik, alsook voor omkoping in een aparte zaak, na een grootschalig schandaal in 2017 dat tot haar afzetting leidde. De dochter van militair dictator Park Chung Hee werd na weken van demonstraties om haar aftreden te eisen, afgezet en gearresteerd. Park zou haar vertrouwelinge Choi Soon Sil, die geen officiële functie bekleedde, te veel toegang verleend hebben tot regeringszaken, en met haar ook steekpenningen hebben aangenomen van grote bedrijven zoals Samsung. Met de uitspraak van het Hooggerechtshof is het proces tegen Park voor corruptie definitief afgesloten. De voormalige president heeft de beschuldigingen tegen haar trouwens altijd ontkend. Volgens haar ging het om een politiek spel.