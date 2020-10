Het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof heeft de gevangenisstraf van de vroegere president Lee Myung Bak, die eerder wegens omkoping en verduistering werd veroordeeld tot zeventien jaar cel, bevestigd. Dat meldt het nationale nieuwsagentschap Yonhap donderdag.

Lee, die van 2008 tot 2013 staatshoofd van Zuid-Korea was, werd aanvankelijk in oktober 2018 tot vijftien jaar cel veroordeeld. Naast de aanklacht van corruptie stond hij onder meer ook terecht voor machtsmisbruik en belastingontduiking. Hij zou onder andere smeergeld van smartphonefabrikant Samsung hebben aangenomen en met zwarte kassen gewerkt hebben.

In maart 2019 kwam hij vrij omwille van zijn slechte gezondheidstoestand, maar bijna een jaar later moest hij toch weer naar de gevangenis nadat een beroepshof zijn celstraf met twee jaar verhoogde tot zeventien jaar.

Ook zijn opvolgster als president, Park Geun Hye, is wegens corruptie opgesloten.

